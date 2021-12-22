Эль-Хасака, Сирия, , 13:14 — REGNUM Представители вооруженных сил Турции и лояльные ей группировки боевиков обстреляли ряд населённых пунктов в сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, под удар попал посёлок Ум-эль-Кейф и ряд других населённых пунктов в районе города Тель-Тамер, к северо-западу от Хасаки.

Отмечается, что турецкие войска применили ствольную и реактивную артиллерию. Целью удара стали позиции курдского ополчения и Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Ранее вооружённые силы Турции начали на севере Сирии полномасштабную военную операцию «Щит Евфрата». Турецкая армия применяют авиацию, бронетехнику и артиллерию для уничтожения объектов курдских ополченцев.