Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM В Ленинградской области за минувший день получили положительный результат теста на ковид 354 человека, что на семь человек больше чем за день до этого. Об этом 22 декабря сообщили в региональном оперативном штабе. Вместе с тем число выписавшихся по выздоровлению местных жителей остается высоким — 546 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее количество инфицированных было выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Тихвин (23), Всеволожск (22), Сланцы (20), Кириши (19), Гатчина (18), Пикалёво (17), Выборг (16), Луга (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 98 499 человек, из них 81 287 человек выздоровели. Коронавирус оборвал жизни 2962 заболевших, в том числе три летальных исхода были зарегистрированы за минувший день, что на две смерти меньше, чем днем ранее.

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