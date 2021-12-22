Иерусалим, 22 декабря, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Ученики 10−12 классов школ в Израиле смогут заниматься очно только в том случае, если в классе привиты не менее 70% учеников. Такое решение одобрил кабинет по борьбе с коронавирусом на заседании вечером 21 декабря.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

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Представители кабинета одобрили ужесточения правил посещения торговых точек. Так, если магазин имеет площадь большее 100 кв.м., в него можно будет войти лишь предъявив т.н. «зеленый паспорт»; на одного покупателя должно приходиться не менее 15 кв. метров торговой площади.

Предложение министра науки страны о выдаче временного «зеленого паспорта» тем, кто привит первой дозой вакцины, также получило одобрение кабинета.

Для вступления решений в силу они должны быть утверждены правительством и законодательной комиссией парламента.