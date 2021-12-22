Москва, 22 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Большинство жителей России (69%) готовы потратить на новогодние подарки от 1 тыс. до 10 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

StockSnap Новогодние подарки

Почти в три раза меньше опрошенных (23%) выдели на подарки к Новому году от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, а уложиться в сумму от 1 тыс. до 3 тысяч рублей планируют 21% граждан.

Хотят приобрести подарки на сумму от 10 до 15 тысяч рублей 9%. Отдать за подарки от 15 до 25 тысяч рублей готовы лишь 3%, более 25 тысяч рублей — 2%. Еще не решили, сколько потратят на подарки 9%

Опрос проведен в декабре 2021 года. Опрошены граждане РФ старше 18 лет в городах с населением более 10 тысяч человек.

ранее сообщало ИА REGNUM, подарок, который больше всего хотят получить на Новый год жители России, — это деньги (47%).

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