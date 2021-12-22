Москва, , 13:05 — REGNUM Пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы в 800 млрд рублей. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прошлый год был ожидаемо сложным. Общие потери и дополнительные затраты составили около 800 млрд рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб», — сказал Собянин.

По его словам, в 2021 году ожидается рост доходов городского бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года. В бюджете предусмотрено увеличение социальных расходов на 9%, заложены средства для индексации зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат, также был увеличен бюджет развития, составляет около 40% расходной части бюджета.

«В бюджете сохраняется дефицит, но мы рассчитываем закрыть его без новых займов», — отметил мэр Москвы.

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