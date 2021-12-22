Москва, 22 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы в 800 млрд рублей. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Прошлый год был ожидаемо сложным. Общие потери и дополнительные затраты составили около 800 млрд рублей. Но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб», — сказал Собянин.

По его словам, в 2021 году ожидается рост доходов городского бюджета более чем на 20% по сравнению с уровнем докризисного 2019 года. В бюджете предусмотрено увеличение социальных расходов на 9%, заложены средства для индексации зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат, также был увеличен бюджет развития, составляет около 40% расходной части бюджета.

«В бюджете сохраняется дефицит, но мы рассчитываем закрыть его без новых займов», — отметил мэр Москвы.