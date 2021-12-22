Москва, 22 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на намерения турецких властей присвоить одному из парков имя чеченского террориста Джохара Дудаева является эмоциональной, но объяснимой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Dmitry Borko Террорист Джохар Дудаев

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что «одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев».

Песков также рассказал о том, что Россия по дипломатическим каналам уведомила Турцию о том, что она не одобряет подобного шага.