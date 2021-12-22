Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в ходе пленарного заседания 22 декабря одобрили кандидатуру Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по финансовым вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Корабельников Fincom.gov.spb.ru

Согласовать назначение Корабельникова 21 декабря предложил депутатам губернатор Петербурга Александр Беглов. Назначение главы комитета финансов Петербурга Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Петербурга поддержали 47 депутатов. Двое парламентариев воздержались от голосования, а против проголосовал всего один.

Алексей Корабельников станет самым молодым вице-губернатором Петербурга, ему всего 35 лет. Депутаты Заксобрания поздравили Корабельникова с согласованием на новую должность. В ответ он поблагодарил всех за поддержку и пообещал оправдать возложенные на него доверие.

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