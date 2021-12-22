Санкт-Петербург, 22 декабря 2021, 13:08 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в ходе пленарного заседания 22 декабря одобрили кандидатуру Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по финансовым вопросам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласовать назначение Корабельникова 21 декабря предложил депутатам губернатор Петербурга Александр Беглов. Назначение главы комитета финансов Петербурга Алексея Корабельникова на должность вице-губернатора Петербурга поддержали 47 депутатов. Двое парламентариев воздержались от голосования, а против проголосовал всего один.
Алексей Корабельников станет самым молодым вице-губернатором Петербурга, ему всего 35 лет. Депутаты Заксобрания поздравили Корабельникова с согласованием на новую должность. В ответ он поблагодарил всех за поддержку и пообещал оправдать возложенные на него доверие.
Алексей Алексеевич Корабельников родился в марте 1987 года в Ленинграде. В 2009 году окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С января 2008 по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании «Ernst&Young». С июля 2014 года — советник губернатора Санкт-Петербурга по экономическим вопросам. С 10 февраля 2015 года — председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга.
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