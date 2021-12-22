Перт, Австралия, 22 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. 22 декабря Западная Австралия стала первым штатом страны, в которой работники, которые ранее были включены в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, также должны будут сделать третью прививку. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Марк Макгоуэн, передает новостной портал News.com.au.

Tim Reckmann Вакцинация

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Отмечается, что под требование подпадают работники учреждений по уходу за престарелыми людьми, сферы здравоохранения, а также лица, трудоустроенные в горнодобывающей промышленности и сотрудники служб неотложной помощи.

Премьер-министр штата также предупредил, что в конечном итоге под ограничения подпадут все, кто захочет посещать такие мероприятия, как спортивные состязания и концерты.

Макгоуэн подчеркнул, что введение обязательной не только вакцинации, но уже и ревакцинации основано на последних событиях в других штатах Австралии, где «Омикрон» вызвал обширное распространение коронавируса.