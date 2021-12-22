Салехард, 22 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В ямальском городе Тарко-Сале старший мастер по капитальному ремонту скважин признан виновным в нарушении правил безопасности, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Нефтяные вышки

Установлено, 12 апреля 2021 года на кустовой площадке одного из месторождений Пуровского района бригада рабочих капитально ремонтировала скважину. Старший мастер с нарушением правил охраны труда, при заклинивании ножей трубореза, дал указание подчиненным работникам выполнить вращение труборезом вправо на 2,5 оборота. При наборе оборотов был получен обратный ход инструмента в противоположную сторону, бригада не удержала ключ, он начал вращательное движение, в результате чего помощник бурильщика получил удар рукояткой ключа в область головы. От полученных телесных повреждений рабочий скончался в больнице.

Старший мастер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства в размере 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево погибли трое рабочих.