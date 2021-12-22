Балашовский район, Саратовская область, 22 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Саратовской области организована доследственная проверка информации о возможном уничтожении части объекта культурного наследия. Публикации об этом появились в соцсетях, сообщает следственное управление СКР по региону.

Эмблема СКР

«При производстве реставрационных работ объекта культурного наследия федерального значения — усадьбы Нарышкиных «Раздолье» в селе Пады Балашовского района Саратовской области, рабочими была уничтожена наиболее старая и наиболее ценная часть усадьбы, в то время как данный корпус подлежал реставрации», — говорится в публикации.

Следствию предстоит установить все обстоятельства случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в начале декабря стало известно, что управление по охране объектов культурного наследия правительства Саратовской области реорганизуется в комитет культурного наследия Саратовской области.

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