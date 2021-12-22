Веллингтон, , 13:05 — REGNUM 21 декабря правительство Новой Зеландии объявило о ряде мер по усилению защитных мер от «Омикрона», в том числе о переносе начала открытия международных границ, когда приезжающие будут освобождены от требования по соблюдению двухнедельного карантина. Об этом написала британская The Guardian.

Новая Зеландия

Министр Новой Зеландии по борьбе с пандемией Крис Хипкинс заявил в ходе пресс-конференции, что дата открытия границ будет перенесена предварительно на февраль 2022 года.

В прошлом месяце правительство Новой Зеландии объявило о поэтапном открытии международных границ, которые были закрыта с марта 2020 года. Они должны были снова открыться для граждан Новой Зеландии и владельцев виз, прибывающих из Австралии с 17 января, а затем для приезжих из остальной части мира.

«Все доказательства на данный момент указывают на то, что «Омикрон» является наиболее заразным вариантом коронавируса, а в рекомендациях общественного здравоохранения говорится, что скоро каждый случай заражения … был вызван «Омикроном», — обосновал решение властей министр Хипкинс.