Бухарест, , 12:59 — REGNUM Бухарестский театр «Odeon» приступает к интернет-трансляции масштабного шоу «Чайковский и история Щелкунчика» по мотивам балета выдающегося российского композитора Петра Ильича Чайковского. Об этом 22 декабря сообщает румынский портал News.ro.

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Шоу поставлено известным в Румынии режиссером Моникой Чутэ по сценарию популярных современных драматургов и балетмейстеров Кристины и Аны Сырбу. В постановке принимают участие звезды румынской сцены Александра-Лаура Бадя, Селина Колчеру и Филип Ристовски.

Соответствующая трансляция будет проводиться на официальной странице театра «Odeon» и сайте Radio Romania Musical в интернете, а также в You Tube с 24-го по 25-е декабря нынешнего года.