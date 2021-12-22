Ижевск, , 12:58 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева встретилась с мальчиком, который по указанию отца напал на врача ГКБ №3 в Ижевске. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

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«С ребенком работают лучшие психологи, которые помогают не только разобраться в том, что произошло, но и помочь следователям установить контакт с подростком», — отметила Авдеева.

По ее словам, мальчик сейчас больше всего волнуется о том, что будет с его близкими: отцом братьями, бабушкой.

«А для меня он — ребенок, очередная жертва «родительской любви», — написала детский омбудсмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 18 декабря мужчина обратился за медицинской помощью в инфекционное отделение Ижевской городской больницы № 3 в связи с повышенной температурой у его 12-летнего сына. Мужчине не понравился порядок сдачи анализов, и он дал указание подростку ударить врача ножом. Ребенок нанес медику три удара в спину и живот.

До настоящего момента врач прооперирован, он получает необходимую медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении 44-летнего ранее судимого отца мальчика. Мужчина по решению суда отправлен в СИЗО до 18 февраля 2022 года.

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