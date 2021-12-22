Иерусалим, 22 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. За сутки, 21 декабря, в Израиле заразились коронавирусом 903 человека, сообщает минздрав.

Израиль

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Сутками ранее сообщалось про 1306 новых случаев.

Проведено 93 880 анализов, положительными оказались 1,1% (днем ранее 1,27%), кэффициент заражений понизился с 1,28 до 1,26.

В больницах остаются 123 пациента, на ИВЛ 38 человек.

Три человека умерло за сутки, число умерших ковид-пациентов составляет 8235.

Полностью вакцинированы 5,85 млн человек в стране с населением около 9,3 млн, ревакцинацию прошли 4,17 млн.