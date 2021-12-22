Красноярск, 22 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Красноярске суд Железнодорожного района не может начать заседание по избранию меры пресечения для вице-спикера Законодательного собрания края Сергея Натарова (ЛДПР).

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Как передаёт 22 декабря «7 канал Красноярск», ссылаясь на информацию пристава суда, Натаров находится в больнице. Подробности не сообщаются.

Пока из суда поступила следующая информация: «Адвокаты знакомятся с материалами, самого Натарова нет».

Натарова задержали 21 декабря. Как сообщало ИА REGNUM, это может быть связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Антона Натарова.

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Натаров-младший, задержанный в 2019 году, подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки.