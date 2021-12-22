Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Энергетическая компания «Молдовагаз» отозвала предложение о снижении тарифа на газ для абонентов Молдавии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«АО «Молдовагаз», которое представило дополнительную информацию в Агентство, исключило из повестки дня вопрос утверждения регулируемых цен на поставку природного газа», — говорится в сообщении.

Ранее руководство «Молдовагаз» предложило снизить установленный в ноябре тариф на газ с 11,08 до 8,81 леев (с 46 до 36 руб.) за кубический метр газа. В правительстве критически отнеслись к этой инициативе.

Стоит отметить, что по итогам торгов на лондонской бирже ICE за 21 декабря стоимость январских фьючерсов на природный газ по индексу нидерландского хаба TTF на пике выросла на 24%: с $1800 за тысячу кубометров в начале торгов до $2300. Это стало историческим максимумом.