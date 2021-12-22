Москва, 22 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности зеркального ответа Москвы на ситуацию с запретом российского телеканала RT DE в Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, такая дискриминация в отношении российских СМИ наблюдается многие годы и у России «часто возникало искушение ответить зеркально, но до недавнего времени у нас преобладала убеждённость, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы».

«Но, вы знаете, как и в случае с обеспечением российской безопасности, всякому терпению есть предел, — сказал Лавров в интервью RT. — Если эта ситуация будет продолжаться, то вынуждены будем отвечать».

Как сообщало ИА REGNUM, новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE — был запущен 16 декабря.

Сегодня, 22 декабря, немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE.

Читайте также: Захарова: Германия делает все, чтобы сделать вещание RT DE невозможным