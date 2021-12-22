Тунис, 22 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Закон о введении в Тунисе системы «паспортов здоровья» для посещения общественных мест, который ранее подписал президент Туниса, вступил в силу в среду, 22 декабря. Об этом заявил в интервью Tunis Afrique Presse официальный представитель министерства здравоохранения Туниса Фавзи аль-Юсифи.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По его словам, правила применения «паспортов здоровья» будут основаны на гибкости и будут принимать во внимание «особые случаи и технические возможности, доступные органам надзора и контроля».

Он добавил, что контролем за выполнением указана будут заниматься сотрудники инспекции по соблюдению трудового законодательства и санитарных норм. Они будут сообщать о нарушениях правил посещения кафе и ресторанов и контролировать проверку документов на входе в заведения.

По словам чиновника, указ не содержит штрафных санкций за нарушение санитарных норм, но предусматривает административное наказание в виде закрытия заведения.