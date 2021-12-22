Нальчик, 22 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков издал указ, отменяющий ряд ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, жителям республики разрешили регистрацию бракосочетаний в отделах ЗАГС без ограничений по числу участников, напомним, ранее допускались на церемонию не более 20 человек.

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Кроме того, послабления связаны с посещением кафе, ресторанов и других организаций общепита. С 21 декабря разрешена заполняемость залов на 75% при условии предоставления посетителями QR-кода или действующего ПЦР-теста.

Без предъявления этих документов можно пообедать в кафе, расположенных на открытом воздухе. Также сняты ограничения для посетителей канатных дорог. Теперь с них не будут требовать QR-коды.

«Исключается ограничение на проведение в зданиях, на территориях объектов общественного питания организованных мероприятий, а также на функционирование развлекательных, танцевальных зон. Из числа объектов, посещение которых требует предъявления QR-кода или действующего ПЦР-теста, исключены объекты общественного питания при оказании ими услуг на открытом воздухе на верандах и террасах, осуществлении торговли дистанционным способом и обслуживании на вынос, а также пассажирские канатные дороги» , — говорится в сообщении пресс-службы.

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