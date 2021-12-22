Москва, , 12:53 — REGNUM В Москве до 24 декабря объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за пандемии. Об этом 22 декабря сообщает сайт Гидрометцентра России.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной стала аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12 градусов ниже обычных значений. Период предупреждения действует до 11:00 24 декабря. Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы.

Аналогичная ситуация и в Подмосковье, где также из-за морозов объявлен оранжевый уровень погодной опасности.