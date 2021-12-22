Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве практикуется наиболее рациональный подход в части введения ограничительных мер. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранения возможности для нормального функционирования экономики», — сказал глава города.

По его мнению, столичные власти вводят ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо и сразу отменяют их по мере спада заболеваемости COVID-19.

«Московский бизнес может быть уверен, в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации», — заявил Собянин.

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