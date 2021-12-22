Москва, 22 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Москве практикуется наиболее рациональный подход в части введения ограничительных мер. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчета перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Мы нашли крайне сложный, но в то же время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранения возможности для нормального функционирования экономики», — сказал глава города.

По его мнению, столичные власти вводят ограничения только тогда, когда это абсолютно необходимо и сразу отменяют их по мере спада заболеваемости COVID-19.

«Московский бизнес может быть уверен, в том, что не окажется крайним в нынешней сложной ситуации», — заявил Собянин.