Москва, , 12:51 — REGNUM Отношение стран Запада к предложениям России о механизмах коллективной безопасности прокомментировал 22 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются, вчера об этом говорил президент (России Владимир) Путин…, упомянул, что в ходе последнего разговора с президентом (США Джо) Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», — сказал он в интервью RT.

Также глава российского МИД указал, что Россией было представлено свое видение таких договоренностей и один из документов на эту тему касался отношений между Россией и США — договор по вопросам безопасности между РФ и Соединёнными Штатами, а второй документ — это проект соглашений о решении проблем безопасности в рамках отношений России и НАТО.

«Несмотря на то, что господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления, ну он, правда, собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, по слухам, идёт в Центральный банк Норвегии, ну или хочет по крайней мере… В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств, в том числе… принцип равной и неделимой безопасности», — добавил Лавров.

Кроме этого, он уточнил, что, хотя генсек НАТО «громогласно» заявляет, что «никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора», согласно которому двери альянса «открыты для любого потенциального аспиранта», Россия подписала более широкий евроатлантический документ с содержащимися в нем принципом неделимости безопасности.

«И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес России в том, что Москва якобы нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).