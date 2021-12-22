Москва, 22 декабря, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Российский телеканал RT DE снят с вещания в Европе. Такое решение принял немецкоязычный медиарегулятор MABB. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Russia Today.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

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Уточняется, что европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE по требованию немецкого медиарегулятора MABB.

«Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — указано в сообщении.

Подобные действия регулятора в пресс-службе телеканала назвали неправомерными и нарушающими Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».

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«Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений», — отмечает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал RT начал 16 декабря вещание нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. В день запуска вещания YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Он был удалён за нарушение правил сообщества YouTube, поскольку в сентябре уже был удален канал RT DE за нарушение условий использования платформы.