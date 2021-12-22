Москва, 22 декабря, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией не вполне адекватны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 22 декабря телеканалу RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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Ранее генсек НАТО в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины вступить в НАТО — не предмет для обсуждения с РФ.

«Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, идёт работать в Центральный банк Норвегии. Ну или хочет, по крайней мере», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что расширение НАТО сегодня представляет угрозу и для России, и для стран Евросоюза. Более того, альянс расширением своих границ ставит под угрозу своих участников.

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