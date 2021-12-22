Токио, 22 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В мире уже продано более 1 млн копий ролевой игры Bravely Default II, разработкой которой занималась компания Square Enix. Об этом 22 декабря сообщает портал Gematsu.

Nintendo.ru Bravely Default II

Отметим, что таких показателей Bravely Default II удалось добиться за десять месяцев после релиза. В честь этого достижения Square Enix объявила в Японии о старте акции, в рамках которой цифровую копию игры можно приобрести со скидкой 30% на платформах Nintendo Switch и Steam. Пока компания не сообщила, собирается ли устраивать глобальную распродажу.

Для справки: релиз Bravely Default II, выполненной в жанре ролевой игры с пошаговыми сражениями, состоялся на Switch 26 февраля 2021 года, на ПК — 2 сентября 2021-го. Проект получил «Очень положительные» оценки в Steam. Игра стала третьей в серии Bravely, при этом предложив геймерам новый сюжет и новых персонажей.