Кито, , 12:49 — REGNUM Министр труда Эквадора Патрисио Доносо подписал документ, подтверждающий повышение единой базовой заработной платы на 25 долларов, утверждённое ранее президентом страны Гильермо Лассо. Об этом сообщает Prensa Latina.

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По его словам, документ официально закрепляет повышение Единой базовой заработной платы до 425 долларов, что пойдет на пользу эквадорским рабочим.

Согласно документу, повышение минимальной заработной платы вступит в силу 1 января 2022 года.

В нем также уточняется, что увеличение составляет 6,25% по отношению к 2021 году.