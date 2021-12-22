Москва, , 12:48 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг делает не очень адекватные заявления о гарантиях безопасности и отношениях НАТО с Москвой, заявил 22 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров © ИА REGNUM

«Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления (о гарантиях безопасности и отношениях альянса с Россией)», — сказал Лавров в интервью RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что уступок России со стороны НАТО по вопросу Украины никогда не будет. Также не может быть компромисса по праву НАТО защищаться, добавил он.

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