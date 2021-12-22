Москва, 22 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. У российского фигуриста Дмитрия Соловьёва диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести. Об этом 22 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Отмечается, что у Соловьёва ушиб головного мозга средней тяжести, незначительное субарахноидальное кровоизлияние. Ему показана консервативная терапия.

Также сообщается, что операция спортсмену не нужна. Он может провести в больнице до 10 дней, после чего отправится домой.

Ранее сообщалось, что в отношении нападавших на Соловьёва возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Дело может быть переквалифицировано в случае ухудшения состояния пострадавшего.