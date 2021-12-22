Ижевск, 22 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Удмуртию, как и в другие регионы России, вакцина от коронавируса «Спутник М» начнет поступать в середине января 2022 года. Вакцинация этой возрастной группы граждан будет проводиться исключительно на добровольной основе с согласия одного из родителей или опекунов несовершеннолетнего, подчеркнули в пресс-службе минздрава республики.

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По словам замглавы ведомства Марины Петровой, сейчас в медицинских, образовательных организациях идет опрос родителей, готовых вакцинировать своих детей, для понимания объема спроса на этот вид прививки от COVID-19.

«Он проводится устно или письменно, но пока никакие документы и согласия не подписываются, пока мы просто собираем потребность, чтобы заказать то количество вакцины, которое будет необходимо», — пояснила представитель министерства.

Она добавила, что к приему подростковой вакцины готовы все медицинские организации республики, персонал получил соответствующую подготовку, сформированы прививочные бригады.

В первую очередь прививка будет предложена подросткам из групп риска — с избыточной массой тела и хроническими заболеваниями.

Вакцина «Спутник М» — двухкомпонентная, аналогично препарату «Спутник V», но доза уменьшена в пять раз.

«С приходом нового штамма «омикрон» мы не знаем, как будут болеть дети. Для детей ковид опасен не только самим течением болезни, но и постковидными осложнениями — это и аутоиммунные заболевания, и поражения сосудов, и миокардит, длительный астенический синдром, обострение хронических заболеваний», — сказала Петрова, призвав родителей внимательно все обдумать и принять решение.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 22 декабря прививку от коронавируса сделали 665 673 жителя Удмуртии. Второй компонент препарата получили 501 511 человек, завершив процесс вакцинации полностью.

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