Москва, , 12:46 — REGNUM Москва будет продолжать реализацию программ, связанных с поддержкой бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса и ограничений. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчете перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы города, столичные власти уже потратили на поддержку предприятий и граждан сотни миллиардов рублей. Но останавливаться на этом они не собираются.

«Антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем. Но самой главной поддержкой бизнеса станет возможность работать и дальше, не опасаясь длительных локдаунов и чрезмерных ограничений, которые парализуют нормальный ход дела», — заявил Собянин.

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