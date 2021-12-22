Казань, , 12:44 — REGNUM В Татарии за сутки вакцинировали против новой коронавирусной инфекции чуть больше 3 тыс. человек. Об этом 22 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцина

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Всего в регионе иммунизацию от COVID-19 на сегодняшний день прошли 2 млн 267 тыс. 140 человек, за сутки прививку сделали 3223 жителя. Оба компонента антиковидных вакцин поставили 1 млн 859 тыс. 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, внесение вакцинации подростков от COVID-19 в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям не означает её обязательный характер.

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