Кишинёв, , 12:44 — REGNUM Руководство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) одобрило новый кредит в размере €24 млн на модернизацию железных дорог в Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба минфина республики.

Железная дорога GetBg.net

По данным ведомства, соглашение о займе подписали министр финансов Молдавии Дмитрий Будянский и глава офиса ЕИБ в Кишинёве Альберто Карлей. Средства выделены на реконструкцию путей между железнодорожными станциями Бендеры — Басарабяска — Этулия — Джурджулешты.

Ранее ЕИБ выделил Молдавии €50 млн на развитие железных дорог. Из них €20 млн — на приобретение новых локомотивов.

Стоит отметить, что компания «Железные дороги Молдавии» находится в тяжёлом финансовом положении. Работникам предприятия задерживают зарплату, движение по многим пассажирским маршрутам приостановлено.