Омск, 22 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 489 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 22 декабря в областном минздраве, из них 441 ковид-пациент лечится амбулаторно.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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По информации федерального оперштаба, всего в Омской области по состоянию на 22 декабря выявлено 126 814 носителей коронавируса. Выздоровели 107 160 человек (+987 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в регионе был выявлен 491 носитель коронавируса, выздоровели 987 человек.