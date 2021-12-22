Уфа, 22 декабря, 2021, 12:46 — ИА Регнум. 456 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в республике выявили 118 723 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с этой инфекцией 107 779 человек, в том числе 483 человека победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в Башкирии констатировали смерть 25 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 2 148 519 человек, завершили вакцинацию 1 978 261 человек.

Согласно данным на 21 декабря в республике за сутки выявили 484 носителей коронавируса.