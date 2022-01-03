Москва, , 02:42 — REGNUM Жители России назвали самые запоминающиеся события ушедшего 2021 года — это федеральные программы «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные качественные дороги» и проекты благоустройства городской инфраструктуры, приводит данные исследования рекрутинговое агентств Superjob.ru.

Ключевыми событиями для жителей мегаполисов стали выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийская перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми.

Также гражданам РФ 2021 год запомнился массовой вакцинацией от коронавируса и дискуссиями по поводу введении QR-кодов. Жители Москва в 2021 году отметили расширение метрополитена и программу реновации, жители Санкт-Петербург — события мира искусства.

Опрос проведен 1—18 декабря 2021 года. Опрошены по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов России.

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