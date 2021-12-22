Калуга, , 12:59 — REGNUM Работа по установке фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Калужской области, где ранее ФАПы отсутствовали, активно проводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом 22 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона.

В деревне Панское состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области

В 2021 году фельдшерско-акушерских пунктов впервые установлены в деревне Дурово Малоярославецкого района и в деревне Маринки Жуковского района. Они будут обслуживать жителей не только этих деревень, но и близлежащих населённых пунктов. ФАПы оснащены современным медицинским оборудованием, территория вокруг них благоустроена. В деревне Маринки к работе приступит молодой специалист, прибывший сюда по программе «Земский фельдшер».

В 2022 году планируется открыть фельдшерско-акушерский пункт и в деревне. Андреевское в пригороде Калуги. В этом населённом проживают около тысячи человек. Пока ФАПа нет, местные жители за первичной медицинской помощью обращаются в лечебно-профилактические учреждения областного центра.

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