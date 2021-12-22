В Севастополе приняли бюджет на 2022 год
Севастополь, 22 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Проект бюджета Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором чтении депутатами Законодательного Собрания города на заседании 22 декабря, сообщили в пресс-службе ЗС. Депутаты, в частности, поддержали поправки, внесённые в документ губернатором Михаилом Развожаевым.
Как отметил глава комиссии ЗС по бюджету Вячеслав Аксенов, параметны проекта бюджета ко второму чтению существенно изменились. В частности, на 5 млрд 530 млн рублей увеличен объем доходов и расходов — за счет увеличения межбанковских трансфертов.
Таким образом, объём доходов в 2022 году прогнозируется в сумме 61,2 миллиарда рублей, расходов — 61,8 миллиарда рублей, дефицит составит 552 млн
Проект бюджета города депутатами признан «сбалансированным», на заседании отмечалась конструктивная работа правительства и Заксобрания. В результате проект закона о бюджете города на 2022 год был принят во втором чтении большинством голосов.