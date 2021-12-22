Севастополь, 22 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Проект бюджета Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят во втором чтении депутатами Законодательного Собрания города на заседании 22 декабря, сообщили в пресс-службе ЗС. Депутаты, в частности, поддержали поправки, внесённые в документ губернатором Михаилом Развожаевым.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Как отметил глава комиссии ЗС по бюджету Вячеслав Аксенов, параметны проекта бюджета ко второму чтению существенно изменились. В частности, на 5 млрд 530 млн рублей увеличен объем доходов и расходов — за счет увеличения межбанковских трансфертов.

Таким образом, объём доходов в 2022 году прогнозируется в сумме 61,2 миллиарда рублей, расходов — 61,8 миллиарда рублей, дефицит составит 552 млн

«Было перераспределено 826 миллионов рублей между главными распорядителями бюджетных средств. В результате увеличено финансирование по направлению благоустройства улиц, парков, набережных на 3 миллиарда 440 миллионов рублей, дополнительно выделено на здравоохранение 1 миллиард 620 миллионов рублей, в том числе 862 миллиона на укрепление службы скорой помощи, на дороги дополнительно направлено 426 миллионов рублей, на развитие портовой инфраструктуры Севастополя 456 миллионов рублей. По многочисленным обращениям муниципалитетов им по переданным полномочиям дополнительно направлено еще 120 миллионов рублей. Увеличена помощь малоимущим на 8 миллионов рублей и выплата за третьего ребенка на 9 миллионов рублей», — прокомментировал новые параметры бюджета Вячеслав Аксенов.

Проект бюджета города депутатами признан «сбалансированным», на заседании отмечалась конструктивная работа правительства и Заксобрания. В результате проект закона о бюджете города на 2022 год был принят во втором чтении большинством голосов.