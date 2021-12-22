Гватемала, , 12:41 — REGNUM Конгресс Гватемалы большинством голосов одобрил осадное положение, введенное руководством страны в муниципалитетах Санта-Катарина-Икстауакан и Науала. Об этом пишет Prensa Latina.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предложение получило поддержку 87 законодателей при девяти против и 64 отсутствующих.

Обосновывая свой голос, несколько оппозиционных фракций обратили внимание на тенденцию правительства вводить осадное положение или превентивные меры для сдерживания вспышек насилия без учета общей стратегии борьбы с коренными причинами конфликта в Икстауакане и Науала.

Президент Алехандро Джамматтеи объявил об этой мере накануне после срочного заседания Совета министров в связи с ситуацией насилия и случаем убийств 13 человек, включая детей и сотрудника Национальной гражданской полиции, которое произошло 17 декабря.

Ранее жители Санта-Катарины Икстауакан перекрыли отрезок межамериканского шоссе, требуя от правительства положить конец историческому конфликту между двумя общинами, который ежегодно приводит к гибели и ранениям людей с обеих сторон.