Сеул, , 12:39 — REGNUM В Южной Корее усилят контроль за сделками с недвижимостью, которые совершают иностранцы, чтобы предотвратить получение ими чрезмерной прибыли. Об этом 22 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министр планирования и финансов страны Хон Нам Ги.

Южная Корея Kenny J Lee

По его словам, для отслеживания незаконных денежных потоков к марту 2022 года Банк Кореи и Таможенная служба создадут систему обмена данными. ЦБ будет собирать информацию о покупках недвижимости иностранцами и передавать её таможенным органам.

Известно, что правительство также планирует ввести запрет на сделки с недвижимостью для иностранцев, находящихся в Южной Корее на учёбе и по краткосрочным визам.

По данным Корейского совета по недвижимости, с января по сентябрь 2021 года иностранцы совершили 16 405 сделок с недвижимостью, что является самым высоким показателем с 2006 года. В 2020 году было совершено 15 727 сделок.

Ранее правительство ужесточило правила заключения сделок с недвижимостью для граждан страны, ограничив кредитование и повысив налоги, однако эти меры не затронули иностранцев.

В настоящее время правительство также рассматривает возможность сокращения налогов для владельцев единственного объекта недвижимости.