Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Дэвид Петреус, бывший глава Центрального разведывательного управления США и бывший командующий вооруженными силами США в Афганистане, считает, что США не планируют вновь открывать свое посольство в Афганистане.

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«Соединенные Штаты не планируют иметь посольство в Афганистане, или вновь войти в эту страну для выполнения каких-либо задач. Даже если они признают власть «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), этого не последует», — заявил он в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вывода иностранных войск из страны посольство США было эвакуировано из Кабула в Катар, и теперь Катар представляет интересы США в Афганистане в соответствии с недавним соглашением между Вашингтоном и Дохой.

Говоря о гуманитарном кризисе в Афганистане, отставной американский чиновник подчеркнул необходимость оказания помощи афганскому народу, но сказал, что такая помощь должна предоставляться таким образом, чтобы «не попасть в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не укрепить их позиции».

Касаясь проблемы зимних холодов, голода и засухи в Афганистане, он сказал: «Нам необходимо найти новаторские способы помощи народу Афганистана, чтобы мы могли обеспечить его предметами первой необходимости для выживания».

Петреус, который когда-то командовал тысячами иностранных войск на фронте борьбы с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выразил сомнение в приверженности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим обязательствам, от соблюдения прав человека до обеспечения занятости и образования для женщин и девочек: «Это может быть длинный список [обязательств], но «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не взял на себя никаких серьёзных обязательств по этим вопросам, поэтому мы не хотим их признавать».

Американский отставной генерал заявил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет выполнять требования международного сообщества, потому что, по его мнению, уважение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к правам человека, правам женщин и меньшинств приведёт к тому, что «консервативные и экстремистские члены» движения отделятся от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и присоединятся к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или другим группировкам.