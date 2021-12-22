Вологда, 22 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области от ковида скончались 14 человек, всего с начала пандемии — 2 864, сообщает оперштаб.

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По данным штаба, 21 декабря инфекцию выявили у 301 человека, общее число зарегистрированных случаев заболевания в регионе выросло до 97 752.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки число больных ковидом пополнили 25 264 человек.