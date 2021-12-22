Москва, , 12:39 — REGNUM Экономика Москвы, за исключением отдельных отраслей, восстановилась от последствий кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом 22 декабря заявил мэр столицы Сергей Собянин во время своего ежегодного отчете перед Московской городской думой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики Pixabay.com

«По итогам первых девяти месяцев 2021 года рост инвестиций составил 21,9%, рост производства в обрабатывающих отраслях — 23,4%, рост оборота в торговле — 11,8%, а безработица вернулась на естественный уровень в 0,5%, сократившись в шесть раз по сравнению с максимумом 2020 года», — сказал Собянин.

При этом глава города признал, что в столице еще есть ряд отраслей, например, туризм и гостиничный бизнес, которые сильнее других пострадали от пандемии. Но постепенно и они возвращаются на докризисный уровень.

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