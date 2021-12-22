Приштина, , 12:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 21 декабря поздравил Габриэля Борича с избранием на пост президента Чили.

Габриэль Борич

На своей странице в социальной сети Twitter Курти поздравил Борича и чилийцев.

Напомним, и Борич, и Курти являются социал-демократами.

Чили не признает независимость Косово, так же как и Россия, Китай, Бразилия, Аргентина, Испания и еще около 100 государств.

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