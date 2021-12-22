Москва, , 12:36 — REGNUM В топ-3 запоминающихся событий уходящего 20 211 года, по мнению большинства жителей мегаполисов России, вошли федеральные программы «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные качественные дороги» и проекты благоустройства городской инфраструктуры, приводи данные исследования рекрутинговое агентств Superjob.ru.

В предвкушении Нового года Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Среди ключевых событий жители крупных городов называли выборы в Госдуму и местные органы власти, Всероссийскую перепись населения, социальные выплаты пенсионерам и семьям с детьми, массовую вакцинацию от COVID-19 и дискуссии по поводу введении QR-кодов.

В частности, жители Москва в 2021 году отметили расширение метрополитена и реновацию, жители Санкт-Петербург — события мира искусства. Также в 2021 году Нижний Новгород отпраздновал 800-летие. В Новосибирске возводят мост через Обь, в Уфе открыли мост через реку Белую. В Саратове строят медицинские центры.

Опрос проведен 1—18 декабря 2021 года. Опрошены по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов России.

ИА REGNUM ранее сообщало, уходящий 2020 год запомнился жителям России не только пандемией коронавируса. Самым важным событием стало голосование по поправкам к Конституции РФ (42%).

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