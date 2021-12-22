Лондон, , 12:36 — REGNUM Во время торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1850 за тысячу кубометров. Это 22 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Газ Efraimstochter

По данным торговой площадки, в настоящее время стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляет $1848 за тысячу кубометров.

При этом накануне цена газа в Европе резко выросла, превысив отметку в $2300 за тысячу кубометров, что стало новым историческим максимумом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $2000 за тысячу кубометров.