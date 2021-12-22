Москва, 22 декабря 2021, 12:36 — REGNUM Мнение о том, что мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, является политическим заявлением, чтобы привлечь внимание к проблеме через СМИ и такого весомого истеблишмента США. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил управляющий директор фонда CARF Андрей Сырчин, комментируя слова основателя инвестиционной компании Bridgewater Рей Далио.
«Я считаю, что инвестор сгущает краски и не относился бы к его словам слишком серьезно. Военное противостояние между этими двумя странами вряд ли сегодня возможно. По событиям последних нескольких лет, открытое военное противостояние практически невозможно. Это показали и события с известным иранским генералом, когда, даже имея веский повод, в военный конфликт вопрос не перевели. Салливан смещает акцент на Китай, поскольку он — специалист в китайских инвестициях. Думаю сейчас он теряет достаточно большие деньги, купив много китайских компаний, и через заявление в СМИ привлекает внимание крупных игроков, которые могли бы эту ситуацию улучшить», — отметил эксперт.
По его словам, в целом китайская экономика страдает от этих войн в виде сбояпоставок. «Но и американцы не так уже оптимистичны, как ожидали. Экономики этих двух стран уже серьезно пострадали от пандемии, и когда ситуация стабилизируется говорить пока сложно», — добавил он.
Напомним, Рэй Далио ранее заявил, что постоянные попытки США сделать Китай и его культуру «более американскими» могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию.