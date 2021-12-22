Москва, , 12:36 — REGNUM Мнение о том, что мир находится на грани войны между США и Китаем, способной привести к глобальной экономической катастрофе, является политическим заявлением, чтобы привлечь внимание к проблеме через СМИ и такого весомого истеблишмента США. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил управляющий директор фонда CARF Андрей Сырчин, комментируя слова основателя инвестиционной компании Bridgewater Рей Далио.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю, что инвестор сгущает краски и не относился бы к его словам слишком серьезно. Военное противостояние между этими двумя странами вряд ли сегодня возможно. По событиям последних нескольких лет, открытое военное противостояние практически невозможно. Это показали и события с известным иранским генералом, когда, даже имея веский повод, в военный конфликт вопрос не перевели. Салливан смещает акцент на Китай, поскольку он — специалист в китайских инвестициях. Думаю сейчас он теряет достаточно большие деньги, купив много китайских компаний, и через заявление в СМИ привлекает внимание крупных игроков, которые могли бы эту ситуацию улучшить», — отметил эксперт.

По его словам, в целом китайская экономика страдает от этих войн в виде сбояпоставок. «Но и американцы не так уже оптимистичны, как ожидали. Экономики этих двух стран уже серьезно пострадали от пандемии, и когда ситуация стабилизируется говорить пока сложно», — добавил он.

Напомним, Рэй Далио ранее заявил, что постоянные попытки США сделать Китай и его культуру «более американскими» могут усилить торговую войну и привести к полномасштабному противостоянию.