Варшава, 22 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Рапорт о влиянии на окружающую среду первой АЭС, которую собираются строить в Польше, будет готов в ближайшее время. Об этом представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский сообщил 22 декабря в эфире Польского радио.

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Он напомнил, что первый реактор планируется запустить в 2033 году. Сейчас в стадии подготовки находятся Обоснования влияния на окружающую среду (ОВОС) — документ, подлежащий трансграничным консультациям.

«В ближайшее время предприятие «Польские атомные электростанции» представит рапорт по окружающей среде. В этом отчете также будет указано место [размещения АЭС]», — заявил Наимский.

Как сообщало ИА REGNUM, польское правительство ранее заявило о планах по строительству в стране шести атомных энергоблоков. Строительство должно начаться в 2026 году, запуск — в 2033-м. Одно из возможных мест для строительства — Жарновец, где в 1990 году прекратили возводить четырёхблочную АЭС мощностью 1860 МВт.

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