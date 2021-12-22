Саратов, , 12:33 — REGNUM В Саратовской области от коронавируса за последние 24 часа скончались 13 пациентов. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет по состоянию на 22 декабря 4950 случаев, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточнили в ведомстве, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин и 10 женщин в возрасте от 46 до 90 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 130 259 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 116 230 человек.

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